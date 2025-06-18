موعد الاختبار الأول لـ رامي ربيعة مع العين ضد يوفنتوس في المونديال

يستعد رامي ربيعة مدافع الأهلي السابق والمنتقل حديثا للعين الإماراتي لإختبار الأول في مشواره الجديد أمام يوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة العين الإماراتي ضد يوفنتوس فجر الخميس في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب أودي فيلد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويسعى رامي ربيعة لتحقيق أفضل انطلاقة مع فريقه الجديد بعد فشل تجديد التعاقد مع النادي الأهلي في ظل قوة العرض الإماراتي المقدم للاعب.

ويقع فريق العين الإماراتي في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والوداد البيضاوي المغربي.