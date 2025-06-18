حازم فتوح يكشف مفاجأة: عرض نيوم لضم زيزو من الزمالك وصل لـ300 مليون جنيه

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين ووسيط المفاوضات لانتقال أحمد مصطفى زيزو إلى نادي نيوم السعودي، أن العرض وصل لـ300 مليون جنيه كان سيحصل عليها النادي الأبيض حال الموافقة على رحيله قبل 9 أشهر فقط من انتهاء العقد.

وقال فتوح عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: نيوم كان متجاوبا للغاية في الموافقة على مطالب الزمالك، وكان يخطط للاحتفاظ باللاعب ضمن صفوفه، ولم يكن ينوي مطلقا بيعه لأي نادٍ كما كان يعتقد مسئولو الزمالك.

وأضاف: نيوم وضع العديد من البنود الإضافية لصالح الزمالك منها حصوله على نصف مليون دولار حال الصعود إلى دوري روشن للمحترفين.

وتابع: نادي نيوم هو من بادر بوضع شرط جزائي بقيمة 10 ملايين دولار، في حالة قيامه ببيع زيزو لأي نادٍ في مصر خلال مدة سريان العقد الذي كان سيوقع عليه اللاعب لمدة موسمين.

وأوضح: الزمالك كان متخوفا من فكرة عودة زيزو لأي نادٍ مصري بعد فترة وجيزة، لكن مسئولو نيوم السعودي أكدوا بأنهم سيحتفظون باللاعب ولا نية مطلقا لفكرة بيعه، ولو لم يوفق معهم في الموسم الأول سوف تتم إعارته داخل السعودية، أو أي نادٍ آخر.

وأكد: تمت الموافقة على جميع مطالب الزمالك المصرح بها قانونيًا، لكن الزمالك وضع عائقًا ينص على حصوله على خمسة ملايين دولار يدفعها اللاعب في حالة عودته إلى مصر والانتقال لنادٍ آخر، بعد نهاية عقده، وهو شرط غير قانوني.. ومسئولي نيوم أبلغوا إدارة الزمالك بأن هناك جهات رقابية في السعودية سوف تعارض وضع هذا البند تمامًا، ولذلك تجمدت المفاوضات.

وأشار إلى أن نيوم السعودي رفض فكرة أن يكون "كوبري" لانتقال زيزو لأي نادٍ آخر، ورفضوا تلك الكلمة جملة وتفصيلًا خلال المفاوضات لضم زيزو.