إصابات بالجملة في الأهلي.. وفايق: الفريق البطل ما بيقعش

علّق الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق على أزمة الإصابات التي ضربت صفوف النادي الأهلي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن مثل هذه التحديات لا بد أن تواجه أي فريق ينافس في بطولات كبرى، لكن الأهلي يمتلك من العمق والمرونة ما يؤهله لتجاوزها.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":

"لعنة الإصابات دي مش أكتر التحديات الصعبة اللي ممكن تواجهك في بطولة مجمعة.. الأهلي وقع منه إمام عاشور وكوكا وطاهر بعد مباراة واحدة.. كويس إن قائمة الأهلي فيها عمق وتنوع، وده اللي دايمًا بنتكلم فيه".

وأضاف:"الفريق البطل لازم يبقى عنده حلول في كل مركز، بلاعبين على مستوى كبير ومتقارب.. إن شاء الله كل حاجة تبقى تحت السيطرة، والأهلي يفرحنا بكرة".

ويغيب أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويعاني كوكا من كدمة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كوكا عدم قدرته على اللحاق بمواجهة الأهلي وبالميراس، لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو، استبعاده من القائمة التي ستخوض المباراة.

وكانت الفحوصات الطبية أثبتت أيضًا إصابة طاهر محمد طاهر بشد في منشأ العضلة الأمامية، وبالتالي غيابه عن لقاء بالميراس.