الأهلي يحدد مواعيد اختبارات الناشئين بمحافظتي الدقهلية والسويس

أعلن النادي الأهلي عن مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم في محافظتي الدقهلية والسويس، وذلك ضمن خطة النادي لاكتشاف المواهب في مختلف محافظات الجمهورية، بعد انطلاق المرحلة الأولى للاختبارات في القاهرة يوم 14 يونيو الجاري، على ملاعب أكاديمية الأهلي بمدينة نصر.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن محافظة الدقهلية ستكون أولى محطات الاختبارات بالمحافظات، حيث يتم بيع استمارات التقديم بداية من الجمعة 20 يونيو وحتى الأحد 22 يونيو، من الساعة 1 ظهراً حتى 6 مساء، بقيمة 100 جنيه للاستمارة.

وتجرى الاختبارات يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين 23 و24 يونيو، على ملاعب أكاديمية الأهلي بالقرية الأولمبية في جامعة المنصورة، على أن تبدأ فعاليات اليوم من السابعة صباحا.

أما في محافظة السويس، فتنطلق عملية بيع الاستمارات يوم الاثنين 23 يونيو، وتستمر حتى الأربعاء 25 يونيو بنفس التوقيت، من 1 ظهراً حتى 6 مساء.

فيما تقام الاختبارات يومي الخميس والجمعة، الموافقين 26 و27 يونيو، على ملاعب أكاديمية الأهلي بنادي النصر للبترول، وتبدأ كذلك في تمام الساعة 7 صباحا.

ويستهدف النادي الأهلي من هذه الاختبارات اختيار أفضل العناصر للانضمام إلى قطاع الناشئين، حيث يتم استقبال اللاعبين من مواليد 2010 وحتى 2019، في إطار خطط التطوير والبحث عن المواهب المستقبلية التي تمثل الأهلي مستقبلاً على مختلف المستويات.