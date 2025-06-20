الملعب الملعون| ياسمين عز تكشف سبب خسارة الأهلي أمام بالميراس

كشفت الإعلامية ياسمين عز، عن سيب خسارة النادي الاهلي من فريق بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن النادي الاهلي تلقى خسارة غير متوقعة.



وأضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن سبب خسارة الاهلي من بالميراس هو ملعب المباراة ميت لايت، وهذا الملعب معروف في امريكا باسم الملعب الملعون.



ودللت الاعلامية ياسمين عز، على رأيها، قائلة :"نجم الفريق حط جون في نفسه وهذا دليل قاطع على انه ملعون، ومحمد هاني وهو بيحاول يقطع كرة الهدف الثاني فجأة وقع على الأرض بطريقة غريبة".



وتابعت ياسمين عز، أن :"محمد مجدي افشة كمان وقع في الاوف سايد سارح في ملكوت الله وكانه بيلعب في الشارع، وزيزو كمان أتأثر بهذه اللعنة، ولاعيبة الأهلي زي الفل وهذا الامر بسبب الملعب الملعون.