رغم تراجع مستواه الحالي.. أسامة حسني: زيزو سيكون الصفقة الأهم للأهلي

وجّه أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة وتحليلات فنية حول مستوى أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قدرات كبيرة ستظهر في الفترة المقبلة رغم تراجع مستواه مؤخرًا.

وقال حسني، خلال تصريحاته التليفزيونية عبر قناة "MBC مصر": "زيزو ابتعد عن مستواه الفني في الوقت الحالي، وربما يعود ذلك إلى قلة مشاركاته في المباريات مؤخرًا، منذ آخر ركلة جزاء تقريبًا."

وأضاف أن غياب إمام عاشور بسبب ظروف خاصة كان أحد الأسباب التي منحت زيزو فرصة التواجد في التشكيلة الأساسية خلال مباراة الأهلي أمام بالميراس.

وتابع نجم الأهلي السابق: "زيزو لاعب كبير، وكان بيكسر الدنيا في الدوري، وأعتقد أنه سيحقق الكثير مع الأهلي في المرحلة المقبلة، وسيكون أحد أهم الصفقات التي أبرمها النادي."

وأكد حسني أن الجماهير يجب أن تتحلى بالصبر تجاه زيزو، مشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج فقط إلى وقت للانسجام والتأقلم الكامل مع أسلوب لعب الأهلي، قبل أن ينفجر فنيًا ويظهر قيمته الحقيقية.