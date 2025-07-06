عبد الناصر محمد: متفرغ للعمل في الزمالك.. وأعتز بفترتي الطويلة مع إنبي

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه يعمل بكامل طاقته داخل القلعة البيضاء، معربًا عن سعادته الكبيرة بتواجده في أحد أكبر الأندية المصرية والعربية.

وشدد عبد الناصر على أنه متفرغ بشكل كامل لمنصبه الجديد مع الزمالك، بعد رحيله مؤخرًا عن نادي إنبي، موضحًا أن تركيزه حاليًا منصب على تحقيق أهداف الفريق خلال المرحلة المقبلة، والعمل باحترافية لتحقيق تطلعات الجماهير والإدارة.

وعلّق مدير الكرة على التصريحات الأخيرة لرئيس نادي إنبي، قائلًا: “لا أعلم سببها أو المغزى منها، خاصة وأنني حصلت على إذن رسمي من إدارة النادي قبل رحيلي، بعد 40 عامًا من العمل في مجالات مختلفة داخل منظومة إنبي”.

وأضاف: “منذ حصولي على الإذن، لم أدخل نادي إنبي مرة أخرى، وأكن كل احترام وتقدير للنادي الذي أعتبره بيتي، وتربطني علاقة طيبة بكل مسؤوليه".

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته، مؤكدًا: “أعتز بكل لحظة قضيتها في إنبي، ومن لا خير له في ماضيه؛ لا خير له في حاضره أو مستقبله".