فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك في انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد

عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم الأحد، في بداية فترة الإعداد على ستاد الكلية الحربية.

جاءت الجلسة مع اللاعبين للتعارف عليهم، والحديث عن خطة الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، وتم خلالها التأكيد على ثقة الجميع في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة في الموسم المقبل ،والمنافسة بقوة على كل البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة الإعداد، مساء اليوم الأحد، بخوض التدريبات على ستاد الكلية الحربية.