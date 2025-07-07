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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت عن انتقال لاعبي الزمالك لـ الأهلي: افتح القوس وزود

الزمالم
الزمالم
يمنى عبد الظاهر

نشر الناقد الرياضي خالد طلعت منشورا بشأن انتقال لاعبي الزمالك إلى النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


 

وكتب خالد طلعت: "ياسر ابراهيم .. أحمد رضا.. امام عاشور.. عمر كمال.. زيزو.. أشرف بن شرقي.. افتح القوس وزود ياسين مرعي.. وسيب القوس مفتوح".


 

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد محمد عواد، حارس مرمى الأبيض على هامش المران اليوم الأحد.

ونظم اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للفريق، ممراً شرفياً لحارس المرمى؛ للاحتفال بعيد ميلاده، وتمنوا له المزيد من التوفيق في الفترة المقبلة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد، مساء اليوم الأحد، بخوض التدريبات على ستاد الكلية الحربية.

الناقد الرياضي خالد طلعت الاهلي ياسر ابراهيم أحمد رضا امام عاشور اشرف بن شرقي زيزو محمد عواد بنادي الزمالك

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