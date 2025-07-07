المصري يقترب من حسم صفقة لاعب الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي المصري البورسعيدي مع الزمالك بشأن التعاقد مع لاعب الفريق الأبيض مهاب ياسر.

تقدم كبير في المفاوضات بين الناديين

ووفقًا لما أعلنه الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور”، فإن المفاوضات بين إدارة نادي المصري ونظيرتها في الزمالك شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة. وأكد أن مصدرًا داخل النادي البورسعيدي أفاد بأن الطرفين وصلا إلى مرحلة متقدمة من التفاوض.

اتفاق مبدئي على انتقال اللاعب



أشار المصدر إلى أن هناك صيغة اتفاق شبه نهائية بين الناديين بشأن انتقال مهاب ياسر إلى صفوف المصري. وقد جرت المحادثات في أجواء إيجابية، ما يعزز احتمالية إتمام الصفقة في وقت قريب.

انتقال نهائي وليس إعارة

وأوضح المصدر أن الاتجاه الأقرب حاليًا هو إتمام الصفقة على شكل بيع نهائي، وليس على سبيل الإعارة. وبهذا يكون نادي المصري قد اقترب من حسم واحدة من صفقاته المهمة خلال فترة الانتقالات الحالية، لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

حسم الصفقة خلال أيام

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في إنهاء الصفقة بشكل رسمي، خاصة في ظل التفاهم الكبير بين الطرفين ورغبة النادي البورسعيدي في دعم صفوفه بعناصر شابة ومميزة.



