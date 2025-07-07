قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الأندية تلبي طلب لجنة التظلمات قبل انطلاق الدوري
تعرف على الطرق البديلة لـ الدائري الإقليمي
أبرزها تعطيل الدراسة أو التحريض عليه.. عقوبات تأديبية ضد طلاب الجامعات
ذكر يجعلك أفضل من السابقين واللاحقين .. ردده 100 مرة في الليل
ماذا تقدم هيونداي سنتافي 2025.. وكم سعرها في السعودية؟
عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء
مجاعة تهدد أطفال غزة.. ومنظمة إنسانية بغطاء إسرائيلي أمريكي| تفاصيل
الزمالك يعرض على فيريرا إقامة معسكر مغلق في العاصمة الإدارية
البترول: توفير 42 ألف طن مازوت لاحتياجات الكهرباء
اليمن.. غارات إسرائيلية على الحديدة ووزير الدفاع يتوعد الحوثيين
دعاء المسلم مكتوب ومستجاب.. كلمات مجربة لزيادة الرزق
ما هي الأيام البيض في شهر محرم ؟.. 8 فضائل لمن يصومها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتحرك لضم عمرو ناصر من فاركو

عمرو ناصر
عمرو ناصر
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه “بلس 90” المذاع عبر قناة النهار، عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع نادي فاركو من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب عمرو ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


 

وأوضح هشام أن إدارة القلعة البيضاء تسعى لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، خاصة بعد الأداء المتراجع في بعض المباريات المهمة، معتبرًا أن عمرو ناصر يُعد من أبرز المهاجمين الصاعدين في الدوري المصري، ويمتلك قدرات فنية وبدنية تؤهله لإحداث الفارق مع الفريق.


 


 

الزمالك يعزز هجومه رغم ضم أحمد شريف


 


 

وعلى الرغم من نجاح الزمالك مؤخرًا في التعاقد مع أحمد شريف، إلا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا يرى أن شريف يميل أكثر للعب في مركز الجناح أو خلف المهاجم الصريح، وليس كمهاجم تقليدي، وهو ما يدفع الفريق للبحث عن رأس حربة صريح بمواصفات خاصة، تنطبق على لاعب فاركو.


 

وأكد هشام أن ضم عمرو ناصر سيكون بمثابة إضافة قوية للفريق، نظرًا لقدراته التهديفية وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء.


 


 

الزمالك يرفض عرض سموحة لاستعارة حسام أشرف


 


 

وفي سياق متصل، أشار هشام إلى أن الزمالك تلقى عرضًا من نادي سموحة لاستعارة اللاعب الشاب حسام أشرف، مقابل 4 ملايين جنيه لمدة موسم واحد، إلا أن إدارة الزمالك رفضت العرض وتمسكت بالحصول على 7 ملايين جنيه كحد أدنى للموافقة على رحيله مؤقتًا.


 

وتواصل إدارة النادي مفاوضاتها مع عدة أندية من أجل إعارة بعض اللاعبين الشباب لاكتساب الخبرات، مع الحفاظ على حقوق الزمالك المالية


 

عمرو ناصر الزمالك فاركو صفقات الزمالك اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

الطريق الإقليمي

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي .. تعرف على الطرق البديلة

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

ترشيحاتنا

الزمالك

حمدي وشحاتة يغيبان عن أول ظهور لـ يانيك فيريرا مع الزمالك

مهاب ياسر

المصري يقترب من حسم صفقة لاعب الزمالك

الزمالك

أيمن الشريعي: عبد الناصر محمد شخصية منضبطة وسينجح في الزمالك

بالصور

عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء

العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد