الزمالك يتحرك لضم عمرو ناصر من فاركو

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه “بلس 90” المذاع عبر قناة النهار، عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع نادي فاركو من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب عمرو ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضح هشام أن إدارة القلعة البيضاء تسعى لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، خاصة بعد الأداء المتراجع في بعض المباريات المهمة، معتبرًا أن عمرو ناصر يُعد من أبرز المهاجمين الصاعدين في الدوري المصري، ويمتلك قدرات فنية وبدنية تؤهله لإحداث الفارق مع الفريق.









الزمالك يعزز هجومه رغم ضم أحمد شريف









وعلى الرغم من نجاح الزمالك مؤخرًا في التعاقد مع أحمد شريف، إلا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا يرى أن شريف يميل أكثر للعب في مركز الجناح أو خلف المهاجم الصريح، وليس كمهاجم تقليدي، وهو ما يدفع الفريق للبحث عن رأس حربة صريح بمواصفات خاصة، تنطبق على لاعب فاركو.





وأكد هشام أن ضم عمرو ناصر سيكون بمثابة إضافة قوية للفريق، نظرًا لقدراته التهديفية وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء.









الزمالك يرفض عرض سموحة لاستعارة حسام أشرف









وفي سياق متصل، أشار هشام إلى أن الزمالك تلقى عرضًا من نادي سموحة لاستعارة اللاعب الشاب حسام أشرف، مقابل 4 ملايين جنيه لمدة موسم واحد، إلا أن إدارة الزمالك رفضت العرض وتمسكت بالحصول على 7 ملايين جنيه كحد أدنى للموافقة على رحيله مؤقتًا.





وتواصل إدارة النادي مفاوضاتها مع عدة أندية من أجل إعارة بعض اللاعبين الشباب لاكتساب الخبرات، مع الحفاظ على حقوق الزمالك المالية



