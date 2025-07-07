حمدي وشحاتة يغيبان عن أول ظهور لـ يانيك فيريرا مع الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غاب عن أول ظهور للجهاز الفني الجديد بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، والذي بدأ مهامه رسميًا اليوم ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إن أحمد حمدي حصل على إذن مسبق وذلك بسبب سفره، حيث من المقرر أن يعود اليوم الإثنين، وينتظم في التدريبات فور عودته.

وتابع: "ويأتي غياب أحمد حمدي في الوقت الذي يسعى فيه المدير الفني يانيك فيريرا للتعرف على جميع اللاعبين وتقييمهم خلال الفترة التحضيرية الحالية، استعدادًا لرسم ملامح تشكيلته الأساسية ووضع الخطط الفنية للموسم المقبل".

وواصل: "غاب محمد شحاتة، لاعب وسط فريق الزمالك، عن أيضا انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني بالنادي بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وأكمل: "وجاء غياب شحاتة بسبب احتفاله بزفافه خلال اليومين الماضيين، وهو ما تفهمه الجهاز الفني والإداري، ووافقوا على منحه راحة قصيرة لاستكمال مراسم زواجه".

واختتم: "ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها، استعدادًا للموسم الجديد الذي يسعى فيه الزمالك للظهور بشكل مميز تحت قيادة فنية جديدة".