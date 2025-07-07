جون إدوارد يطمئن لاعبي الزمالك بشأن المستحقات المتأخرة

في تطور جديد داخل نادي الزمالك، طمأن المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، لاعبي الفريق الأول بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدًا لهم صرفها مطلع الأسبوع المقبل، رغم التغيرات الإدارية الأخيرة التي شهدها النادي.

رحيل المدير المالي لا يؤثر على صرف المستحقات



وبحسب الإعلامي أمير هشام، الذي تحدث في برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، فإن إدوارد طمأن اللاعبين وأكد أن تأخر صرف المستحقات لن يستمر، وأنها ستُصرف في موعدها المقرر.

وقد جاء هذا التأكيد من المدير الرياضي بعد رحيل المدير المالي السابق محمد بدر، مما أثار بعض التساؤلات داخل أروقة النادي حول مصير الملفات المالية. إلا أن إدوارد حرص على طمأنة اللاعبين والتأكيد على أن حقوقهم محفوظة ولن تتأثر بالتحولات الإدارية.

التزام إداري رغم الأزمات

يُذكر أن نادي الزمالك يمر بفترة مليئة بالتحديات على الصعيد الإداري والمالي، إلا أن إدارة النادي، ممثلة بجون إدوارد، تسعى إلى الحفاظ على استقرار الفريق من خلال الوفاء بالالتزامات المالية تجاه اللاعبين والجهاز الفني.

هذا الوعد جاء في توقيت مهم، خاصة وأن تأخير المستحقات كان يُشكل مصدر قلق بالنسبة للاعبين، وقد يؤثر على أدائهم داخل الملعب.



ردود فعل إيجابية من اللاعبين

بحسب مصادر مقربة من الفريق، قوبل وعد إدوارد بإيجابية من اللاعبين الذين أعربوا عن ارتياحهم، خاصة في ظل التطمينات المباشرة التي تلقوها، ما يُسهم في تعزيز الثقة داخل غرفة الملابس، وتهيئة الأجواء للتركيز على الجانب الفني خلال الفترة المقبلة



