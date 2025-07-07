سيد عبد الحفيظ يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم جديد

طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إدارة القلعة الحمراء بالتعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، لتعويض الرحيل المحتمل لوسام أبوعلي.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر “إم بي سي مصر 1": ”طالما في عرض كويس لوسام أبوعلى ورغبة للاعب هي الرحيل مفيش مشكلة يرحل، ولكن لازم ناخد بالنا إن وسام مش واخد مكان لاعب أجنبي ومحسوب مصري فـ تعويضه لازم يكون بلاعب مصري".

وأضاف: "أشوف لو في كلام مع مصطفي محمد هتبقي الأمور كويسة وهو لا يقل عن وسام أبوعلي، وسيكون الخيار الأمثل بين الأسماء المصرية في المرحلة المقبلة".

وتشير كل التقارير الواردة من النادي الأهلي، إلى اقتراب رحيل وسام أبوعلي عن الأهلي، بسبب العروض المغرية التي تلقاها الفلسطيني عقب كأس العالم للأندية 2025، ورغبته في خوض تجربة الاحتراف.