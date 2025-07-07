عروض خيالية للأهلي تتجاوز المليار جنيه

كشف الإعلامي سيف زاهر أن نادي الأهلي المصري تلقى عروضاً ضخمة لثلاثة من أبرز لاعبيه، بإجمالي قيمة مالية تتخطى المليار جنيه مصري، مشيراً إلى أن هذه العروض تعكس القيمة السوقية العالية لهؤلاء اللاعبين وتألقهم في الفترة الأخيرة.

وسام أبو علي يقترب من الاحتراف في أمريكا





أوضح زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس:أن اللاعب وسام أبو علي، المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي، تلقى عرضاً جديداً من الدوري الأمريكي تتجاوز قيمته 10 ملايين دولار، وهو العرض الأعلى بين الثلاثة. وأشار إلى أن الأهلي قد يوافق على رحيله حال وصول العرض إلى الرقم المطلوب، خاصة في ظل وجود بدائل مثل أسد الحملاوي ومصطفى محمد، إلى جانب محمد شريف وجراديشار.

عروض مغرية لإمام عاشور وزيزو

أكد زاهر أيضاً أن الثنائي إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو تلقيا عروضاً احترافية مغرية، حيث تخطت قيمة عرض إمام عاشور 7 ملايين دولار، فيما تجاوز عرض زيزو 8 ملايين دولار. رغم ذلك، أشار إلى أن الأهلي لا يخطط للاستغناء عن الثنائي في الفترة الحالية.



تجديد عقد إمام عاشور يقترب



كشف زاهر أن هناك اتفاقاً شبه نهائي على تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي لمدة 4 سنوات جديدة، مشيراً إلى أن العقد الجديد يتضمن بنوداً إعلانية، إضافة إلى شرط يسمح له بالاحتراف الخارجي إذا تلقى عرضاً مناسباً. وأوضح أن نسبة تجديد عقد اللاعب تصل إلى 95%، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل قريباً



