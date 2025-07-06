إعلامي: توفيق محمد عاد للصورة في الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب تواصل مع رئيس شركة بتروجت لشراء عقد توفيق محمد، تحسبًا لعدم إتمام صفقة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا الذي وضع شرطًا للتخلي عن اللاعب بالحصول على كريم الدبيس.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: لازالت هناك عقبات في صفقة انتقال شكري إلى الأهلي، وبالتالي تم التفكير في إمكانية ضم توفيق محمد من بتروجت.

وأضاف: بالتأكيد حال رغبة الأهلي الحاسمة في ضم توفيق محمد وهو عنصر جيد، سيكون الحسم من جانب رئيس النادي الأهلي مع مسئولي شركة بتروجت.