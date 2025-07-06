أحمد حسن: بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على أحمد حجازي العودة للأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عرض بعض وكلاء اللاعبين لأحمد حجازي العودة للأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"خاص.. بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على أحمد حجازي العودة للأهلي في ظل حاجته لمدافعين جدد لكن اللاعب أكد رغبته في الاستمرار بالدوري السعودي".



أنهى محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إجراءات ضم ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو.

ووقّع اللاعب على عقود انضمامه إلى الأهلي لمدة 5 مواسم.

ومن المقرر أن يُوقّع الأهلي العقود مع نادي فاركو رسميًا، ويحول كل المستحقات المالية للنادي.

واستقر الأهلي على أن تبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 14 يوليو الجاري.