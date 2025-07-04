عبد الله السعيد يستمتع بعطلته الصيفية رفقة أحمد حجازي.. شاهد

شارك عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عبد الله السعيد في قارب بالبحر مع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، من عطلتهما الصيفية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، بشأن ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، لاعب الفريق، والذي انتهى بنهاية الموسم الماضي، دون التوصل حتى الآن لاتفاق رسمي بشأن التجديد.

وبحسب المصدر، فإن جون إدوارد يتحفظ على الاتفاق السابق الذي أبرمته لجنة التخطيط مع اللاعب، والذي نص على حصول عبد الله السعيد على 30 مليون جنيه في الموسم، وهو الرقم الذي يعتبره المدير الرياضي مبالغًا فيه، ولا يتناسب مع سياسة النادي الحالية.

ويرى إدوارد أن المبلغ العادل لتجديد عقد اللاعب، في حال تم الاتفاق، يجب ألا يتجاوز 15 مليون جنيه سنويًا، لتفادي خلق فجوة كبيرة بين عقود اللاعبين داخل الفريق، وهو ما قد يؤثر سلبًا على التوازن المالي وغرفة الملابس.