الزمالك ينتظر وصول الفلسطيني آدم كايد لحسم التعاقد الرسمي

يترقب مسؤولو نادي الزمالك وصول اللاعب الفلسطيني آدم كايد، جناح فريق بريدا الهولندي، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.

واتفق الزمالك مع كايد ووكيله على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، والتي ستكون في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه الهولندي. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي فور وصوله إلى مصر، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وينضم آدم كايد إلى الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان كايد قد انضم إلى نادي بريدا الهولندي في 2023 قادمًا من هيلسينبورج السويدي، وشارك مع الفريق في 17 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا. وعلى المستوى الدولي، لعب كايد 4 مباريات بقميص منتخب فلسطين، نجح خلالها في صناعة ثلاثة أهداف.

وتسعى إدارة الزمالك لتعزيز صفوف الفريق بعناصر هجومية متميزة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط آمال جماهيرية كبيرة بعودة الفريق إلى منصات التتويج.