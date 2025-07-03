مصدر يكشف موقف جون إدوارد من تجديد عقد عبد الله السعيد في الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، بشأن ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، لاعب الفريق، والذي انتهى بنهاية الموسم الماضي، دون التوصل حتى الآن لاتفاق رسمي بشأن التجديد.

وبحسب المصدر، فإن جون إدوارد يتحفظ على الاتفاق السابق الذي أبرمته لجنة التخطيط مع اللاعب، والذي نص على حصول عبد الله السعيد على 30 مليون جنيه في الموسم، وهو الرقم الذي يعتبره المدير الرياضي مبالغًا فيه، ولا يتناسب مع سياسة النادي الحالية.

ويرى إدوارد أن المبلغ العادل لتجديد عقد اللاعب، في حال تم الاتفاق، يجب ألا يتجاوز 15 مليون جنيه سنويًا، لتفادي خلق فجوة كبيرة بين عقود اللاعبين داخل الفريق، وهو ما قد يؤثر سلبًا على التوازن المالي وغرفة الملابس.

وأشار المصدر إلى أن مصير التجديد ما يزال محل نقاش داخل النادي، لكن الاتجاه الأقرب حتى الآن هو عدم التجديد لعبد الله السعيد، في ظل الملاحظات الفنية والمالية المطروحة على الطاولة.