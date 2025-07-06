الزمالك يقترب من حسم صفقة أحمد ربيع..تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن اقتراب الزمالك من حسم صفقة أحمد ربيع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"

الزمالك اقترب من حسم صفقة أحمد ربيع لاعب خط وسط البنك الأهلي، بعد تجديد محاولات التفاوض خلال الساعات الماضية بعد عقد جلسة بين مسئولي الناديين".

وأضاف :"الزمالك سيعلن قريبًا عن ضم أحمد ربيع بعد مفاوضات من جانب إدوارد، ولكن بموافقة محمد الاتربي رئيس البنك الأهلي، وهو رئيس المنظومة كاملة، بينما أشرف نصار هو رئيس النادي".

وتابع :"ربيع عنصر جيد وقريب من الانتقال لنادي الزمالك، وسوف يدخل فيها مصطفى شلبي الذي تجرى محاولات لإقناعه حاليًا ويتم التفاوض معه على راتبه، كما سيدخل ضمن الصفقة مصطفى الزناري مدافع الفريق الأبيض".

وختم ؛"الزمالك قريب أيضا من ضم حامد حمدان لاعب خط وسط بتروجت، وسيكون دعم قوي للفريق مع محمود جهاد ومحمد شحاتة ودونجا في الموسم المقبل".