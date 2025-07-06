أشرف قاسم: زيزو لم يكن واضحًا مع الزمالك

أبدى أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، استياءه من طريقة إدارة ملف اللاعب أحمد سيد زيزو داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن النادي فقد أحد أبرز لاعبيه دون استفادة مالية، في ظل ضعف القدرة على تلبية طلبات اللاعب المادية.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن تأخر الزمالك في حسم ملف زيزو كان خطأ إداريًا واضحًا، مضيفًا: "كان من المفروض أن يتم التفاوض مع زيزو قبل نهاية عقده بسنة كاملة، وليس في آخر 6 أشهر فقط. هذا الملف كان يجب أن يُحسم مبكرًا."

وأضاف: "في الوقت نفسه، أرى أن زيزو لم يكن واضحًا مع إدارة الزمالك، وكان من الأفضل أن يُعلن موقفه أمام الجماهير بوضوح، سواء بالاستمرار أو الرحيل."

وتابع نجم الزمالك السابق: "كنت أفضل أن يتم بيع زيزو حينها، لأن النادي لم يكن يملك القدرة المالية على تجديد عقده بالشروط التي طلبها، وبالتالي كان من الأفضل تحقيق استفادة مالية بدلاً من رحيله مجانًا."

واختتم قاسم تصريحاته قائلاً: "اللاعب انتقل إلى الفريق الذي كان يرغب في اللعب له منذ البداية، والزمالك خسر لاعبًا مهمًا دون مقابل."