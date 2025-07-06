كوكوريلا: مواجهة تياجو سيلفا لحظة خاصة .. ونطمح لنهائي مونديال الأندية

أبدى الإسباني مارك كوكوريلا، ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي، حماسه الشديد لخوض مواجهة مرتقبة أمام زميله السابق وقائد فلومينينسي البرازيلي تياجو سيلفا، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في مدينة نيويورك.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية، أكد كوكوريلا أن اللقاء يحمل طابعا خاصا، قائلاً: "تياجو سيلفا أسطورة كرة قدم بحق، لاعب من الطراز الرفيع، لعب لسنوات مع كبار الأندية، وما زال يحتفظ ببريقه رغم بلوغه الأربعين". وأضاف: "أرسل لي رسالة نصية قبل مباراة ربع النهائي يقول فيها (هيا بنا، أتمنى أن نلتقي)، فأجبته (هيا بنا).. والآن تحقق ذلك".

وأشار كوكوريلا إلى أن الفريق اللندني تابع مباريات فلومينينسي، ويدرك تمامًا صعوبة المواجهة، موضحًا: "فلومينينسي يضم لاعبين مميزين، ويتسلحون بالإصرار والعزيمة. لقد أثبتوا أنهم فريق كبير ويستحقون التواجد في الأدوار النهائية".

ويخوض تياجو سيلفا البطولة بقميص فريقه الجديد فلومينينسي بعد مسيرة طويلة قضاها مع تشيلسي، تُوج خلالها بدوري أبطال أوروبا 2021.

وبحسب كوكوريلا، فإن هذه العودة تُمثل له تحديًا ومصدر إلهام: "مواجهة تياجو مرة أخرى ستكون ممتعة، ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة ونتأهل للنهائي، هذا هو هدفنا الآن".

وبالحديث عن مشوار تشيلسي في البطولة، أوضح كوكوريلا: "تأهلنا إلى نصف النهائي بعد فوز صعب على بالميراس 2-1، والآن أمامنا خصم جديد من البرازيل، فريق ثالث من هذه المدرسة الكروية القوية بعد مواجهاتنا السابقة أمام فلامنجو وبالميراس".

وأكد اللاعب الإسباني أن الفريق يركز حاليًا على الحفاظ على النسق، رغم الإجهاد الناتج عن موسم طويل بدأ في أغسطس الماضي، مضيفًا: "نعرف أننا مرهقون، لكن لا مجال للتفكير في ذلك الآن. نريد فقط الاستمتاع بهذه اللحظة، وبلوغ النهائي سيكون إنجازًا مهمًا".

وختم كوكوريلا حديثه بالتأكيد على حالة الانسجام والطموح التي تسود صفوف تشيلسي في الوقت الحالي، قائلاً: "الفريق في لحظة رائعة، تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزنا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، والآن أمامنا خطوة جديدة نريد أن نكملها بنجاح في مونديال الأندية".