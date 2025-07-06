قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يقترب من الحصول على خدمات محمد ربيعة.. تفاصيل
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 6 يوليو 2025
موعد صيام الأيام البيض في محرم 1447.. 3 أيام لا يعرفها كثيرون
سايبها دايما على ربنا | إدوارد: بحب السيما أول فيلم قدمته في حياتي
إدوارد: قعدت 14 سنة علشان أعمل أول فيلم.. واشتغلت مع والدي في السياحة
مستشار الرئيس الفلسطيني: أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي بأي ثمن
عمرو أديب: الداخلية أوقفت 355 سائق نقل على الطريق الإقليمي 48 منهم يتعاطون المخدرات
وزارة التضامن تدرس مقترح إحياء فكرة التكية الإسلامية
20 غطاسا و3 غواصات.. شركة أديس: استمرار البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث أدمارين 12
الجليل للدراسات والبحوث: اتفاق التهدئة شبه جاهز.. ونتنياهو سيعلن الصفقة من واشنطن
أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء كامل الوزير بالخبراء لتطوير الطريق الإقليمي
وزير الخارجية الإيراني: الهجوم الصهيوني قا.تل للدبلوماسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوكوريلا: مواجهة تياجو سيلفا لحظة خاصة .. ونطمح لنهائي مونديال الأندية

كوكوريلا
كوكوريلا
إسلام مقلد

أبدى الإسباني مارك كوكوريلا، ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي، حماسه الشديد لخوض مواجهة مرتقبة أمام زميله السابق وقائد فلومينينسي البرازيلي تياجو سيلفا، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في مدينة نيويورك.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية، أكد كوكوريلا أن اللقاء يحمل طابعا خاصا، قائلاً: "تياجو سيلفا أسطورة كرة قدم بحق، لاعب من الطراز الرفيع، لعب لسنوات مع كبار الأندية، وما زال يحتفظ ببريقه رغم بلوغه الأربعين". وأضاف: "أرسل لي رسالة نصية قبل مباراة ربع النهائي يقول فيها (هيا بنا، أتمنى أن نلتقي)، فأجبته (هيا بنا).. والآن تحقق ذلك".

وأشار كوكوريلا إلى أن الفريق اللندني تابع مباريات فلومينينسي، ويدرك تمامًا صعوبة المواجهة، موضحًا: "فلومينينسي يضم لاعبين مميزين، ويتسلحون بالإصرار والعزيمة. لقد أثبتوا أنهم فريق كبير ويستحقون التواجد في الأدوار النهائية".

ويخوض تياجو سيلفا البطولة بقميص فريقه الجديد فلومينينسي بعد مسيرة طويلة قضاها مع تشيلسي، تُوج خلالها بدوري أبطال أوروبا 2021. 

وبحسب كوكوريلا، فإن هذه العودة تُمثل له تحديًا ومصدر إلهام: "مواجهة تياجو مرة أخرى ستكون ممتعة، ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة ونتأهل للنهائي، هذا هو هدفنا الآن".

وبالحديث عن مشوار تشيلسي في البطولة، أوضح كوكوريلا: "تأهلنا إلى نصف النهائي بعد فوز صعب على بالميراس 2-1، والآن أمامنا خصم جديد من البرازيل، فريق ثالث من هذه المدرسة الكروية القوية بعد مواجهاتنا السابقة أمام فلامنجو وبالميراس".

وأكد اللاعب الإسباني أن الفريق يركز حاليًا على الحفاظ على النسق، رغم الإجهاد الناتج عن موسم طويل بدأ في أغسطس الماضي، مضيفًا: "نعرف أننا مرهقون، لكن لا مجال للتفكير في ذلك الآن. نريد فقط الاستمتاع بهذه اللحظة، وبلوغ النهائي سيكون إنجازًا مهمًا".

وختم كوكوريلا حديثه بالتأكيد على حالة الانسجام والطموح التي تسود صفوف تشيلسي في الوقت الحالي، قائلاً: "الفريق في لحظة رائعة، تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزنا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، والآن أمامنا خطوة جديدة نريد أن نكملها بنجاح في مونديال الأندية".

مارك كوكوريلا كوكوريلا نادي تشيلسي الإنجليزي نادي تشيلسي فلومينينسي البرازيلي فلومينينسي تياجو سيلفا بطولة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

معاش المطلقات بنك ناصر

500 جنيه شهرياً.. خطوات التقديم على معاش المطلقات

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

نشاط التمويل العقاري- صورة أرشيفية

الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر

الدكتور محمد الفيومي

الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها ورجال الأعمال وأصحاب الشركات لحضور مؤتمر "البورصة للتنمية"

جانب من اللقاء

رئيس جهاز التمثيل التجاري يبحث مع سفير أستراليا تعزيز العلاقات الاقتصادية

بالصور

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

ياسمين عز

شيلي البذر بالملقاط.. ياسمين عز تنصح بوصفة سحرية لتخفيف حرارة الجو على الأزواج

سائق ميكروباص

عرض حياة المواطنين للخطر .. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

المزيد