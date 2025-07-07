رد مفاجئ من عصام الحضري بشأن رواتب رباعي الأهلي

انتقد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، مساء اليوم الأحد، رواتب رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





قال عصام الحضري عبر تصريحات في فضائية “أون سبورت”: "مفيش لاعب في مصر يستحق أكثر من 15 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد".

وأضاف: "زيزو ومحمود حسن وتريزيجيه وإمام عاشور آخرهم 15 مليون جنيه في الموسم الواحد".

وأوضح: "تريزيجيه كان في أوروبا لذلك من الطبيعي يتحصل على راتب أعلى، ومحدش ضربه على إيده علشان يرجع النادي الأهلي".

كما تابع: "محمد الشناوي حارس مرمى مش لاعب، يعني المفروض أقل من 15 مليون جنيه، ممكن أقول 10 مليون مثلًا".

بينما اختتم عصام الحضري تصريحاته قائلًا: “أنا أعلى عرض جالي في مسيرتي كان 750 ألف جنيه مصري”.





