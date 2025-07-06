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الأهلي يحسم صفقة ياسين مرعي رسميا لتدعيم دفاعه في الصيف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم صفقة ياسين مرعي رسميا لتدعيم دفاعه في الصيف

ياسين مرعي
ياسين مرعي
إسلام مقلد

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع ياسين مرعي، مدافع نادي فاركو، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطط الإدارة الفنية لبناء قائمة قوية للموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي حصل على توقيع اللاعب بشكل رسمي لمدة 5 مواسم قادمة، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي نادي فاركو، في صفقة شهدت مرونة كبيرة من الطرفين، خصوصًا بعد سلسلة من المفاوضات التي بدأت منذ فترة، وتحديدًا قبل انطلاق الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد المصدر أن الصفقة كانت قد دخلت مراحلها الأخيرة منذ فترة، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، لكن الإعلان الرسمي تأجل حتى الانتهاء من بعض الرتوش الإدارية والتجارية بين الناديين، موضحًا أن التوقيع تم بالفعل، وأن اللاعب سينضم لتدريبات الأهلي عقب انتهاء الإجازة الحالية للفريق.

وكان الأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 18 يومًا بعد نهاية مشوارهم في كأس العالم للأندية، على أن يستأنف الفريق تدريباته خلال أسبوع، استعدادًا للسفر إلى تونس للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا للموسم الجديد.

ويُعد ياسين مرعي (23 عامًا) من أبرز المواهب الدفاعية في الدوري المصري خلال المواسم الماضية، وقد نال إشادة واسعة من متابعي الكرة المصرية بعد مستوياته القوية مع فاركو، مما دفع الأهلي للتحرك لحسم الصفقة سريعًا، خاصة في ظل توجه المدير الفني مارسيل كولر لتدعيم العمق الدفاعي بعناصر شابة ومميزة.

النادي الأهلي الأهلي ياسين مرعي نادي فاركو

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