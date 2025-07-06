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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس قناة الأهلي السابق يسخر من أزمة مدير الكرة بالزمالك

رئيس قناة الأهلي السابق يسخر من أزمة مدير الكرة بالزمالك
رئيس قناة الأهلي السابق يسخر من أزمة مدير الكرة بالزمالك
علا محمد

سخر محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، من عبدالناصر محمد، مدير الكرة الحالي لنادي الزمالك، بعد الأنباء التي تفيد باستمراره في منصب المدير الرياضي لنادي إنبي وتعيينه في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "هى جمعية خيرية يا جدعان.. مدير رياضى ماسك الزمالك وفاركو.. وعبدالناصر محمد مدير رياضى في إنبى ومدير كرة في الزمالك".


وأضاف: "احنا بنخترع قوانين وطرق جديدة في الإدارة".


وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري كالتالي:
1- عبد الناصر محمد.. مديرًا للكرة.
2- البلجيكي يانيك فيريرا.. مديرًا فنيًا.
3- الفرنسي بيير باهرلي.. مدربًا مساعدًا.
4- حازم إمام.. مدربًا مساعدًا.
5- البلجيكي چوجوسلاف لازيتش.. مدربًا لحراس المرمى.
6- الإسباني راؤول لوبيز.. مدربًا للأحمال.
7- الفرنسي چوليان لاچوكس.. محللاً للأداء.
8- الكرواتي ماريو تومليانوفيتش.. مخططاً للأحمال.
9- محمد حسن "تيتو".. مديراً إدارياً.
10- منتصر السيد.. إداري.
11- عبد الله حسين.. إداري.
12- محمد عبد الرحيم.. إداري.

محمد العدل قناة النادي الأهلي الأهلي مدير الكرة الحالي منصب

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