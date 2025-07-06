الزمالك يقترب من الحصول على خدمات محمد ربيعة.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلا عن مصدر، أن نادي الزمالك تحرك في الساعات الأخيرة؛ للحصول على خدمات المدافع محمد ربيعة لاعب نادي سموحة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر، في تصريحات عبر برنامج “ستاد المحور”، إن محمد ربيعة عاد لحسابات نادي الزمالك في الميركاتو الجاري؛ بعد أن كان قريبا من الانضمام لصفوف الفريق في يناير الماضي.

وشدد المصدر، على أن عقد محمد ربيعة مع سموحة، ممتد حتى الموسم المقبل، وبالتالي على الزمالك أن يقوم بشراء اللاعب من ناديه.

وأكد أن محمد ربيعة رغبته اللعب لنادي الزمالك، ورحب بشكل كبير بالانتقال لصفوف الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية.

وواصل: هناك اتصالات حدثت مع اللاعب ووكيله في الفترة الأخيرة من قبل نادي الزمالك؛ للاتفاق على البنود الشخصية، ومن المقرر أن يجري الزمالك مفاوضات رسمية مع سموحة للحصول على خدمات ربيعة.