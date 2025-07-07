الأهلي يدرس ضم ثلاثي الشباب لمعسكر تونس

يفكر الجهاز الفني للنادي الأهلي في منح فرصة لعدد من اللاعبين الشباب للانضمام إلى معسكر الفريق في تونس، المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد.





ثلاثي واعد تحت المجهر

وكشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه “بلس 90” الذي يُعرض على قناة النهار، أن هناك توجهاً داخل الجهاز الفني لضم ثلاثة من أبرز لاعبي فريق الشباب إلى قائمة الفريق الأول التي ستخوض معسكر الإعداد الخارجي.

اللاعبون الثلاثة هم:

أحمد كباكا: مدافع قوي يمتاز بالصلابة والقدرة على بناء الهجمة من الخلف.

أحمد عابدين: لاعب وسط يتمتع برؤية جيدة في الملعب ويمثل إضافة فنية حال تصعيده.

عبدالله بستانجي: جناح موهوب يتمتع بسرعة ومهارة فردية عالية.



خطوة تمهيدية للتصعيد

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة النادي في منح الفرصة للعناصر الشابة، حيث يسعى الأهلي لتجهيز جيل جديد من اللاعبين يكونوا قادرين على دعم الفريق الأول، سواء خلال الموسم أو في المستقبل القريب.





ويهدف الجهاز الفني إلى تقييم اللاعبين الثلاثة عن قرب خلال معسكر الإعداد في تونس، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارهم مع الفريق أو إعادتهم لفريق الشباب لاكتساب مزيد من الخبرات.





معسكر تونس فرصة لإثبات الذات



يُعد المعسكر فرصة ذهبية للاعبين الشباب من أجل إثبات أنفسهم أمام الجهاز الفني بقيادة كولر، خاصة أن المعسكر سيشهد مباريات ودية قوية تتيح لهم تقديم أفضل ما لديهم.





ومن المتوقع أن يُحسم القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار التجهيزات للسفر إلى تونس وبدء البرنامج التحضيري للموسم الجديد.



