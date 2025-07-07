أمير هشام: الأهلي لم يفتح باب التفاوض مع أحمد حجازي

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال تصريحاته في برنامج “بلس 90” على قناة النهار الفضائية، أن النادي الأهلي لم يفتح أي قنوات اتصال أو تفاوض مع المدافع الدولي أحمد حجازي، لاعب نادي نيوم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.















الأهلي لا يفكر في ضم حجازي

أكد هشام أن اسم أحمد حجازي لم يُطرح مطلقًا داخل أروقة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يكن ضمن اهتمامات إدارة الكرة خلال هذه الفترة، سواء من قبل لجنة التخطيط أو الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأضاف هشام:

“لا يوجد أي نية داخل النادي للتعاقد مع حجازي، ولم تحدث أي مناقشات داخلية بشأنه، سواء على مستوى الإدارة أو الجهاز الفني.

إشادة بإمكانيات حجازي دون نية التعاقد

ورغم إشادة أمير هشام بإمكانيات اللاعب الفنية وخبراته الكبيرة، خاصة على مستوى الدفاع، إلا أنه أوضح أن عدم التحرك لضمه يرجع إلى عدم الحاجة الفنية له في الوقت الحالي، وكذلك وجود مجموعة من المدافعين الذين يحظون بثقة الجهاز الفني.

تأكيد على استقرار القوام الدفاعي للأهلي

أشار هشام إلى أن الأهلي يملك مجموعة قوية من المدافعين، وعلى رأسهم محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، وهو ما يجعل فكرة التعاقد مع مدافع جديد غير مطروحة حاليًا.

بهذا، حسم الإعلامي أمير هشام الجدل بشأن ارتباط اسم أحمد حجازي بالانتقال إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الحديث عن الصفقة لا يتعدى كونه شائعات إعلامية، وأن إدارة الأهلي تسير وفق خطة واضحة ومدروسة في سوق الانتقالات



