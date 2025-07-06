دراسة ألمانية: العمل عن بُعد يزيد دخل الأمهات بنسبة مجزية

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة فوبرتال الألمانية، أن الأمهات اللاتي يعملن عن بُعد يحققن دخلًا ماديًا أعلى بنسبة تقارب 10% في المتوسط مقارنة بنظيراتهن العاملات من داخل المكاتب التقليدية، المفارقة أن هذه النتيجة لا تنطبق على الآباء أو النساء غير الأمهات، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم"، وسنتحدث خلال السطور التالية عن أهم ما جاء في تلك الدراسة الحديثة.

عشر سنوات من البحث والملاحظة

أجرت هذه الدراسة الباحثة يوهانا باوليكس، التي كرّست عقدًا كاملًا لمتابعة وتحليل أنماط العمل وتأثيرها على الحياة الشخصية والمهنية للعاملين، وقد شملت الدراسة 8,869 موظفًا وموظفة، حيث تمّت المقارنة بين العاملين عن بعد ونظرائهم في المكاتب، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الفئة العمرية، والمستوى التعليمي، والجوانب الديموغرافية والمهنية الأخرى.

فارق واضح في الدخل لصالح الأمهات

أظهرت نتائج الدراسة أن الأمهات العاملات عن بُعد يحققن أرباحًا أعلى بنسبة تتراوح ما بين 9% و12% مقارنة بالنساء العاملات من المكاتب، وهي زيادة لا تشمل الآباء أو النساء غير الأمهات، وتشير النتائج إلى أن هذه الفئة تستفيد بشكل ملحوظ من بيئة العمل المرنة التي يوفرها العمل عن بُعد.

التوفيق بين الأسرة والعمل سرّ النجاح

علّقت الباحثة باوليكس على هذه النتائج موضحة أن الأمهات العاملات عن بعد يتمتعن بقدرة أكبر على التوفيق بين الالتزامات الأسرية والمهام الوظيفية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى الإنتاجية والأداء المهني، وبالتالي على تحقيق دخل أعلى، حيث تؤكد الباحثة أن المرونة التي يوفرها العمل من المنزل تتيح للأمهات التكامل واتمام المهام بشكل أفضل بين التزاماتهن الأسرية والمهنية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الوظيفي وارتفاع مستوى التفوق في العمل، وهو ما ينعكس ماليًا على دخل هذه الفئة.

كسر القوالب النمطية وتحقيق التوازن

أثبتت الدراسة أن العمل عن بُعد لا يمنح الأمهات ميزة مادية فحسب، بل يساعدهن أيضًا في كسر القالب التقليدي الذي يفترض ضرورة الاختيار بين النجاح المهني أو أداء الأدوار الاجتماعية، فهو يتيح لهن الحفاظ على التوازن بين الحياة الأسرية والعملية، دون أن يأتي أحد الجانبين على حساب الآخر.