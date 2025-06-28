الأوقاف تعقد27 ندوة بالمساجد الكبرى حول دور الأم في ترسيخ القيم

تنظم وزارة الأوقاف ضمن برنامجها التثقيفي والتوعوي "لقاء الجمعة للأطفال" (27) ندوة علمية بعنوان: (دور الأم في ترسيخ القيم في نفوس النشء)، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى في مختلف المديريات.

وتأتي هذه الندوات في ضوء اهتمام الوزارة ببناء وعي الطفل على أسس صحيحة، وإيمانها العميق بدور الأسرة لا سيّما الأم في تنمية القيم الأخلاقية والدينية والوطنية في نفوس الأبناء منذ الصغر.

ويشارك في هذه اللقاءات عدد من الأئمة المتميزين والواعظات المتخصصات في التعامل مع الأطفال، وذلك لتقديم محتوى دعوي وتربوي يناسب الفئة العمرية المستهدفة، ويُسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وغرس القيم الإيجابية بأسلوب بسيط وفعّال.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة شاملة لنشر الوعي بين النشء، وتفعيل دور المساجد في التربية الإيجابية، مؤكدةً مواصلة جهودها في تقديم برامج دعوية متخصصة للأطفال تواكب احتياجاتهم، وتسهم في تنشئتهم على القيم الدينية والوطنية الصحيحة.