كده كتير.. ياسمين الخطيب تهاجم مها الصغير

تحدثت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب عن استيائها من عرض مها الصغير مجموعة لوحات فنية في برنامج معكم منى الشاذلي، نسبت فيها الأعمال إلى نفسها، رغم أن بعضها منسوب لفنانين أجانب، أبرزهم الفنانة الدنماركية Lisa Lach-Nielsen.

وقالت ياسمين الخطيب، في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "الكلام التالي لا علاقة له بأزمة الفنان أحمد السقا وطليقته مها الصغير، ولا يحمل أي هجوم متعمد، بل إني في حلقة الخميس الماضي من برنامجي مساء الياسمين"، لُمت الفنانة فريدة سيف النصر بسبب هجومها على الصغير".

وتابعت: "أنا بكتب البوست ده بصفتي فنانة تشكيلية في المقام الأول، في بلاد -للأسف- لا تحترم حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، خصوصًا التشكيليين، إللي لوحاتهم بتتحول لأغلفة كتب وتيشرتات وبوسترات، دون استئذانهم!".

وأضافت أن مها الصغير ظهرت في البرنامج وأكدت أنها ترسم كهواية، لكنها عرضت لوحات تبين أنها مسروقة، على حد تعبيرها، منها لوحة بعنوان "صنعت لنفسي أجنحة" تعود للفنانة الدنماركية لاش نيلسن، والتي نشرت صورة للّوحة الأصلية وصورة من برنامج معكم تظهر فيها اللوحة نفسها منسوبة لمها.

واختتمت الخطيب منشورها بهجوم حاد قائلة: "يعني سرقة وكمان استسهال.. كده كتير!".

جدير بالذكر أن الواقعة أثارت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات باحترام حقوق الملكية الفكرية للفنانين، خاصة في الأعمال التشكيلية.