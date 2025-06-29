طارق الشناوي: أحمد السقا أخطأ في الحديث عن أزمته مع زوجته مها الصغير

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الفنان أحمد السقا أخطأ في الحديث عن أزمته مع زوجته مها الصغير، مشيرا إلى أنه كان عليه معالجة الأمر.

وقال طارق الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن “أحمد السقا ومها الصغير من عائلات كبيرة وكان يجب أن يتم الانفصال بينهما بشكل أهدى من كده، لكن السقا تعامل بعنف في الانفصال.

وفي واقعة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية، تصدرت الإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، عناوين الأخبار بعد تقدمها ببلاغ رسمي تتهم فيه الأخير بالتعدي عليها لفظيًا وجسديًا أمام شهود داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وتأتي هذه الاتهامات بعد فترة من الانفصال، لتكشف عن توترٍ حاد في العلاقة بين الطرفين، في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، في يونيو 2025، تقدمت الإعلامية مها الصغير ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان أحمد السقا، تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب والسب، في واقعة حدثت أمام سكان الكمبوند الذي تقيم فيه بمنطقة أكتوبر، في تصعيد مفاجئ بعد أشهر من إعلان الانفصال.

وفقًا لما ورد في بلاغ مها الصغير لقسم شرطة أكتوبر، فقد استوقفها أحمد السقا فجأة أمام بوابة الكمبوند، وبدأ في توجيه الإهانات اللفظية والسب، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي، بحضور عدد من الشهود.