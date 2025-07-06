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لقاء غير متوفع | السقا وطليقته وجها لوجه لأول مرة على الهواء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء غير متوفع | السقا وطليقته وجها لوجه لأول مرة على الهواء

مها الصغير
مها الصغير
تقى الجيزاوي

كشفت قناة on عن البرومو الرسمي لبرنامج “كلام كبار” تقديم اللإعلامية مها الصغير والذى من المقرر أن ينطلق عرضه خلال الفترة المقبلة .

وكشف برومو البرنامج عن العديد من ضيوف الحلقات ومن أبرزهم ،  أحمد السقا، محمد سامي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، هشام ماجد، أحمد فهمي، شريف منير، هند صبري، بشرى، أحمد فهمي ، ويعتبر أول ظهور بين مها الصغير وطليقها أحمد السقا بعد إعلان انفصالهم.

القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وأحمد السقا

وفي واقعة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية، تصدرت الإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، عناوين الأخبار بعد تقدمها ببلاغ رسمي تتهم فيه الأخير بالتعدي عليها لفظيًا وجسديًا أمام شهود داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وتأتي هذه الاتهامات بعد فترة من الانفصال، لتكشف عن توترٍ حاد في العلاقة بين الطرفين، في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، في يونيو 2025، تقدمت الإعلامية مها الصغير ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان أحمد السقا، تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب والسب، في واقعة حدثت أمام سكان الكمبوند الذي تقيم فيه بمنطقة أكتوبر، في تصعيد مفاجئ بعد أشهر من إعلان الانفصال.

تفاصيل بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا 

وفقًا لما ورد في بلاغ مها الصغير لقسم شرطة أكتوبر، فقد استوقفها أحمد السقا فجأة أمام بوابة الكمبوند، وبدأ في توجيه الإهانات اللفظية والسب، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي، بحضور عدد من الشهود.

وأضافت مها أن السقا لم يكتفِ بذلك، بل تعدى أيضًا على سائقها الخاص، ما دفعها إلى التوجه فورًا لقسم الشرطة وهي في حالة نفسية منهارة، مطالبة بتحرير محضر رسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

التحقيقات والإجراءات القانونية

انتهت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر من سماع أقوال مها الصغير وسائقها في اتهامهما لأحمد السقا بالتعدي عليهما، وقررت صرفهما من النيابة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مها الصغير أحمد السقا برنامج “كلام كبار”

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