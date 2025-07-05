مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

أثارت الإعلامية مها الصغير جدلًا واسعًا بعد نشرها رسالة غامضة عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، كتبت فيها: “كما تدين تدان، وكما تعين تعان، وكما ترحم ترحم، وكما تزرع تحصد”، مما فتح باب التكهنات حول المقصود من تلك العبارات.





جاء ذلك بالتزامن مع تقدمها ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان أحمد السقا، تتهمه فيه بالتعدي عليها لفظيًا وجسديًا أمام شهود داخل أحد الكومباوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.





وتسببت الواقعة في حالة من الجدل داخل الوسط الفني والإعلامي، خاصة بعد تصاعد التوتر بين الطرفين عقب انفصالهما قبل عدة أشهر.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.