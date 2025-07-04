شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، اعتزاله كرة القدم رسميًا، مؤكدًا أن قراره جاء عن قناعة شخصية رغم محاولات البعض إقناعه بالاستمرار.



وأوضح شيكابالا أن كل لاعب له نهاية في الملاعب، معربًا عن أمنيته بأن يخرج من الزمالك “مائة شيكابالا جديد”.



وأبدى حزنه لرحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق، مشيرًا إلى أنه كان يراه القائد القادم للفريق بعد اعتزاله.

وشدد شيكابالا على أنه لم يتعرض لأي ضغوط لاتخاذ قرار الاعتزال، مؤكدًا أن هذا القرار كان محسومًا منذ بداية الموسم، وتمنى إنهاء مسيرته بعيدًا عن الخلافات والمشاكل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي…

https://m.youtube.com/shorts/Qfeqa-29LhY