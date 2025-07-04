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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

بكاء شيكابالا علي الهواء
بكاء شيكابالا علي الهواء
مروج حسني

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، اعتزاله كرة القدم رسميًا، مؤكدًا أن قراره جاء عن قناعة شخصية رغم محاولات البعض إقناعه بالاستمرار.


 وأوضح شيكابالا أن كل لاعب له نهاية في الملاعب، معربًا عن أمنيته بأن يخرج من الزمالك “مائة شيكابالا جديد”.


وأبدى حزنه لرحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق، مشيرًا إلى أنه كان يراه القائد القادم للفريق بعد اعتزاله.

وشدد شيكابالا على أنه لم يتعرض لأي ضغوط لاتخاذ قرار الاعتزال، مؤكدًا أن هذا القرار كان محسومًا منذ بداية الموسم، وتمنى إنهاء مسيرته بعيدًا عن الخلافات والمشاكل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي…

https://m.youtube.com/shorts/Qfeqa-29LhY
شيكابالا اعتزال شيكا رقم 10 الزمالك زيزو ميدو

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