عقب نهاية مسيرته التاريخية مع الريال.. لوكا مودريتش ينضم إلى ميلان

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، انضمام النجم الكرواتي لوكا مودريتش إلى ميلان الإيطالي، بعد انتهاء مسيرته مع ريال مدريد.

وخاض مودريتش مباراته الأخيرة مع ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وانتهت بخسارة كارثية للريال 4-0.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “انضم لوكا مودريتش إلى ميلان في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد، وتمت الموافقة على جميع الشروط”.

عقد لمدة موسم واحد

وأضاف: “وقع مودريتش عقدًا لمدة عام واحد مع ميلان حتى يونيو 2026، وسيصل مودريتش في أغسطس بعد أن قال إنه غادر ريال مدريد كأكثر لاعب تتويجًا بالألقاب”.

قضى مودريتش 13 عامًا بقميص ريال مدريد، سطّر خلالها اسمه كأحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ النادي، محققًا عددًا كبيرًا من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، الليغا، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الكرة الذهبية عام 2018.

