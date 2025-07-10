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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة إذلال ريال مدريد.. كيف تناولت الصحف العالمية السقوط الكارثي أمام باريس؟

ريال مدريد
ريال مدريد
محمد السعيد

تصدرت هزيمة ريال مدريد القاسية أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، عناوين الصحف الأوروبية.

وضرب باريس سان جيرمان موعدًا مع تشيلسي، في نهائي كأس العالم، الأحد المقبل على ملعب ميتلايف.

وكان تشيلسي تغلب على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائي المونديال.

أبرز عناوين الصحف الأوروبية حول خسارة ريال مدريد القاسية

 

فوت ميركاتو:

ريال مدريد مضطر بالفعل إلى إجراء ثورة في سوق الانتقالات بعد الإذلال أمام باريس سان جيرمان

Rmc:

باريس يذل ريال مدريد ويواجه تشيلسي في النهائي

 

موندو ديبورتيفو:

4-0: باريس سان جيرمان يتأهل إلى النهائي بعد سحق ريال مدريد


ميرور:

باريس سان جيرمان يسحق ريال مدريد ويضرب موعدا مع تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية
 

ماركا:

سان جيرمان المثالي يسحق ريال مدريد
 

تعليق ألونسو على وداع مونديال الأندية 


في سياق متصل، علق تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على الهزيمة القاسية أمام باريس سان جيرمان، إذ قال في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان الوضع صعباً بعد الدقائق العشر الأولى، سان جيرمان مشروعٌ بُني مع الوقت، بينما نحن في بداياتنا، التحلي بالشجاعة لا يعني بالضرورة أنك أفضل".
وتابع: "تلقينا ضربتين قويتين، كان علينا أن نهدأ قليلاً، واستقبال الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول مؤسف حقاً، عانينا أمام فريق على مستوى جيد، ونحن في بداية حقبة جديدة، لدينا هامش كبير للتحسن، لقد تألمنا ولم يكن مستوانا جيداً كفاية، كشفت لنا هذه المباراة الكثير بخصوص المستقبل وستساعدنا على التنافس بمستوى أفضل لاحقاً. هنا ينتهي مشوارنا في المسابقة، في المحطة قبل الأخيرة، وهذا مؤلم".
ولفت : "البدء بنتيجة 2-0 أمر صعب، أردنا لعب مباراة قوية وسنتعامل مع الأمر بشكل مختلف، الأهم من الفارق بين الهدفين هو امتلاكنا هامشاً كبيراً للتحسن، إنها نهاية هذا الموسم وليس بداية الموسم الجديد، سنستفيد من فترة كأس العالم هذه، نغادر الآن ونحن أفضل كفريق، إنها نقطة انطلاق لبداية أفضل للموسم المقبل، أتحدث عن الفريق، وليس عن اللاعبين، واجهنا بعض الثغرات، ومن الجيد أحياناً أن ندرك الأخطاء لنستفيد منها مستقبلاً. إذا كررنا نفس الأخطاء مراراً وتكراراً، فلن نكون أذكياء".

باريس سان جيرمان ريال مدريد كأس العالم للأندية تشيلسي ميتلايف

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