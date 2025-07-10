انطلاق منافسات التتابع المختلط للكبار والناشئين ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

انطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات التتابع المختلط للكبار والناشئين ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

ويشارك من مصر في التتابع المختلط للكبار كل من فريدة خليل ومهند شعبان، فيما يشارك في التتابع المختلط تحت 21 عامًا، ملك إسماعيل ومحمد حسن.

بدأت منافسات اليوم بلعبة السلاح للكبار في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ثم تنطلق منافسات السلاح «الإقصاء المباشر» في الساعة الثالثة عصرًا، ثم الموانع والسباحة والليزرـ رن ثم تتويج الأبطال.

وفي الساعة العاشرة والنصف صباحًا تنطلق منافسات السلاح للناشئين، على أن تنطق منافسات السلاح «الإقصاء المباشر»، في الساعة السادسة مساءً، ثم الموانع والسباحة والليزرـ رن ثم تتويج الأبطال.

يذكر أن مصر حصلت على 4 ميداليات في البطولة حتى الآن، بواقع ذهبيتي تتابع السيدات وتتابع الناشئات، وفضية تتابع الناشئين، وبرونزية تتابع الرجال.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.