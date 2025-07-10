بمشاركة 10 أندية .. انطلاق بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي ببورسعيد

انطلقت صباح اليوم الخميس منافسات بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي في نسختها الأولى والمقامة في بورسعيد بمشاركة 10 أندية بواقع 142 لاعب ولاعبة والمستمرة حتى 12 يوليو الجاري في نادي بورتو الرياضي في بورسعيد.

ويشارك في البطولة أندية، المعادي واليخت بواقع 21 لاعبًا، نادي البنك الأهلي بواقع 21 لاعبًا، نادي طلائع الأسطول بواقع 21 لاعبًا، نادي المقاولون العرب بواقع 19 لاعبًا، نادي القناة بالإسماعيلية بواقع 15 لاعبًا، النادي المصري بواقع 15 لاعبًا، نادي هيئة قناة السويس ببورسعيد بواقع 13 لاعبًا، نادي هيئة قناة السويس ببورتوفيق بواقع 12 لاعبًا، نادي اليخت المصري بواقع 3 لاعبين، نادي اتحاد الشرطة بواقع 2 لاعبين.

وحضر افتتاح البطولة اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أمين صندوق اللجنة الأولمبية ومسئولي الاتحاد والدكتور منير أحمد مدير قطاع الرياضة بنادي بورتو الرياضي في بورسعيد.

وأعرب اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، عن فخره بتنظيم أول بطولة جمهورية للتجديف الشاطئي، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تمثل خطوة مهمة في نشر اللعبة على مستوى المحافظات الساحلية وتعزيز قاعدة الممارسين.

من جانبه، أكد القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي ومدير البطولة، أن هذه البطولة تمثل انطلاقة جديدة للتجديف المصري نحو أبعاد تنافسية وسياحية جديدة، ونتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من البطولات».

وتعكس هذه المشاركة الواسعة من الأندية الاهتمام المتنامي برياضة التجديف الشاطئي، والدور الحيوي للبطولات المحلية في دعم ونشر اللعبة وتعزيز التنافس الرياضي بين الفرق في مختلف محافظات الجمهورية.