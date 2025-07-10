ثورة تصحيح.. النصر السعودي يقرر رحيل جميع الأجانب باستثناء 3

قرر مجلس إدارة نادي النصر السعودي الاستغناء عن معظم لاعبيه الأجانب، مع الإبقاء على ثلاثة أسماء فقط للموسم الجديد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ صحيفة "اليوم" السعودية، أن إدارة النصر استقرت على استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والمدافع الفرنسي محمد سيماكان، الوافد الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بينما تقرر الاستغناء عن الحارس الأرجنتيني أوجوستو بينتو، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، ولاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وصانع الألعاب البرتغالي أوتافيو، إلى جانب الثنائي البرازيلي الشاب أنجيلو وويسلي.

كما قرر النصر إعارة الكولومبي جون دوران إلى فناربخشه التركي، بعد فشل اللاعب في إثبات نفسه.