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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد.

وتقرر انطلاق الدوري المصري يوم  الثامن من أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب، وعقب اجتماعها الأخير مع اتحاد الكرة.

جاء تقديم موعد انطلاق الدورى لينطلق 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر، حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطنى الأول في شهر سبتمبر المقبل لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين

الدوري المصري اتحاد الكرة حسام حسن

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