إعلامي يتوقع اقتراب رحيل نجم الزمالك

كشف الاعلامي عمرو الدريري عن اقتراب رحيل نجم الزمالك مصطفي شلبي عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدرديري:مصطفي شلبي يقترب من الرحيل عن الزمالك إلى البنك الاهلي.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية خلال مران أول أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقسم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، وتم التركيز على خوض عدد من التدريبات التأهيلية والبدنية بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع للاعبين في بداية فترة الإعداد.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.