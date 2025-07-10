دويدار يكشف مفاجأة: عمرو السولية على رادار الزمالك

كشف أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، أن عمرو السولية نجم خط وسط النادي الأهلي السابق، على رادار نادي الزمالك.

وقال دويدار في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”: “نادي الزمالك يتفاوض مع 30 لاعب، عاوز يخلص منهم 15 لاعب فقط، ووقع منهم 8، من بينهم أحمد ربيع، مع وجود اتفاق بين الزمالك والبنك الأهلي على إعارة بعض اللاعبين”.

وأضاف: “أهم شيء بالنسبة لي أن هناك صفقة معروضة على نادي الزمالك وهي عمرو السولية، ومن وجهة نظري الفريق يحتاج إلى خبرات بجانب الشباب، ولا يوجد ما يمنع انتقاله إلى الزمالك”.

وأتم: “الزمالك في حاجة إلى أي لاعب يمكنه صناعة الفارق مع الفريق، وجون إدوارد يفكر في ضم عمرو السولية، لأنه لاعب حر، ولن يكلّف النادي أي مقابل مالي”.

وانتهى عقد عمرو السولية مع الأهلي بنهاية الموسم الماضي، ولم يتم تجديده، ليصبح لاعبًا حرًا يحق له التوقيع مع أي نادٍ.