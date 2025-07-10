تامر النحاس يحذر الأهلي بسبب الرواتب: عقد زيزو عامل مشكلة

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، على أن القيمة الحقيقة لانتقال أحمد مصطفى زيزو للنادي الأهلي، غير معلنة، بخلاف ما يتم تداوله.

وقال النحاس خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “أون سبورت”: "في الطبيعي، لو أنا وكيل لاعب وهو ماضي مع نادي عقد بقيمة معينة، وجه لاعب بعد منه بقيمة أعلى، ممكن نتكلم مع النادي علشان يعدل عقده لو اللاعب بتاعي مميز وبيساهم بصورة كويسة، ولكن بنلتزم بالعقد في الوضع الطبيعي، ولما يجي النادي يتفاوض معاه على عقد جديد، بخلي وكيلي يطلب رقم كبير زي اللاعب الآخر".

واستكمل: "أنا قولت قبل كدة إن مقابل انتقال زيزو الحقيقي مش اللي بيتقال في الإعلام أو مكتوب في العقد، مشكلة في غرفة ملابس الأهلي، والرقم ده لو اتعرف هيبقى في مشكلة وهتلاقي كل المميزين من أول إمام عاشور وانت نازل كله هيطلب رقم زي ده".

وأشار: "الأهلي بيجيب صفقات بمبالغ كبيرة علشان هو واثق من التتويج بالبطولات المختلفة، والعوايد المادية من التتويج، ولكن حال الإخفاق فالأهلي هيواجه عقبات قوية بسبب العقود اللي بتتعدل على طول دي".