إعلامي: زيزو لن يتنازل عن مستحقاته.. والبنود الإضافية تحسم الأزمة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي لن يترك أي مستحقات مالية لدى الزمالك، واللاعب بالفعل قدم شكوى رسمية استنادا للبنود الإضافية في العقد.

وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: زيزو يطالب بالحصول على أكثر من 82 مليون جنيه، في المقابل نادي الزمالك يؤكد أن اللاعب كان لديه 8 مليون فقط، وتم خصم هذا المبلغ بسبب غيابه عن المران لمدة 26 يوم.

وأضاف: الزمالك فوجئ بتقديم شكوى زيزو والذي يطالب بـ82.5 مليون جنيه، والأمر الذي يفصل في هذه الأزمة، سيكون "المُلحق" الموجود به بعض البنود الإضافة في عقد زيزو مع الزمالك.

وأكمل: قد يتم الحكم لصالح زيزو في ظل وجود بنود إضافية وكانت جزء لا يتجزأ من العقود، ووالد اللاعب أكد للمقربين منه بأنه لن يتنازل عن أي مستحقات للزمالك.