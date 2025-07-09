عايز حقي.. إبراهيم سعيد يظهر باكيا بعد خروجه من الحبس.. فيديو

ظهر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، في أول ظهور له بعد خروجه من الحبس، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث لم يتمالك دموعه خلال الفيديو، مناشدا المسؤولين ودار الإفتاء المصرية للتدخل من أجل "استرداد حقه" على حد تعبيره.

وجاء الإفراج عن إبراهيم سعيد بعد إخلاء سبيله من قسم شرطة النزهة، عقب القبض عليه على خلفية حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وهو ما أثار تفاعلاً كبيرًا بين جمهوره ومتابعيه.

وكانت نيابة النزهة قد أخلت سبيله بعد تقديم محاميه، محمد رشوان، استئنافًا أمام المحكمة المختصة، حيث نشر رشوان صورة لهما بعد إخلاء السبيل وعلق: "نورت يا هيما".

يذكر أن محكمة أسرة النزهة أصدرت حكمًا سابقًا بحبس إبراهيم سعيد شهرًا، لامتناعه عن سداد مصروفات دراسية لابنته بلغت 227 ألف جنيه، إضافة إلى دعوى أخرى أقامتها طليقته، ابتسام علاء، طالبت فيها بحبسه لعدم سداده مبلغ 90,750 جنيهًا كمتجمد نفقة وبدل فرش وغطاء عن 15 شهرًا، بواقع 6,000 جنيه شهريًا.