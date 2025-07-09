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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غضب في الأهلي بسبب موقف أحمد عبد القادر من الإعارة

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
حسن العمدة

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن هناك حالة من الغضب داخل النادي الأهلي بسبب موقف اللاعب أحمد عبد القادر، الذي يرفض فكرة الرحيل على سبيل الإعارة.

وأوضح شلبي خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن عبد القادر يمتلك عرضين، أحدهما من نادي سيراميكا كليوباترا، والآخر من نادي الحزم السعودي، لكنه أبلغ الإدارة برغبته في الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل بشكل نهائي، دون قبول أي إعارة.

وأشار إلى أن اللاعب يتبقى له موسم واحد في عقده مع الأهلي، ويعرف طريقه جيدًا، في حين أن الاتجاه داخل النادي هو الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

أحمد عبد القادر الإعلامي مدحت شلبي مدحت شلبي النادي الأهلي الأهلي

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