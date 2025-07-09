أحمد حمدي ينتظم فى تدريبات الزمالك

انتظم أحمد حمدي فى تدريبات الزمالك أمس بعد حصوله على إذن مسبق من الجهاز الفنى بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بالسفر لأداء مناسك العمرة، حيث غاب عن أولي الحصص التدريبية التى بدأها الفريق ضمن استعداداته لانطلاق الموسم المقبل.



و عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين بحضور عبد الناصر محمد مدير الكرة، قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



وشرح المدير الفني للاعبين برنامج تدريب اليوم، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد والاستعداد بجدية للموسم الجديد من أجل الظهور بأفضل صورة تليق باسم نادي الزمالك، ومنح يانيك فيريرا اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق التدريبات الجماعية.



ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



وتولي الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعداداً للمرحلة المقبلة، والتي ستشهد التركيز على الجوانب الفنية والخططية.



وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



وتولى الفرنسي بيير باهرلي المدرب المساعد قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت التركيز على تحركات اللاعبين بدون الكرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الفنية الأخرى.



وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على متابعة هذه الفقرة للوقوف على مدى تطبيق اللاعبين للأفكار المطلوبة منهم.



وفي نفس الوقت أدى الثلاثي محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس.