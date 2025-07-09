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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يُهنئ منتخب السلة بلقب البطولة العربية للسيدات

منتخب مصر لكرة السلة للسيدات
منتخب مصر لكرة السلة للسيدات
كريم عاطف

هنّأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، وذلك عقب تتويجه بلقب البطولة العربية لكرة السلة، التي احتضنتها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 8 يوليو الجاري.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالروح العالية للاعبات، وتقديمهم أداء قوي، خلال جميع مباريات البطولة، حتى المواجهة النهائية، ليحافظ منتخب مصر على لقب البطولة العربية للسيدات.

كما أثنى الدكتور أشرف صبحي على تنظيم البطولة، التي احتضنها مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي كان له الدور الرئيسي في نجاح هذه البطولة، وبالدور الكبير الذي قام به مسئولو الاتحاد وفي مقدمتهم محمد فتحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة، ومدير البطولة العربية للسيدات.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر للجماهير المصرية التي ملأت صالة ستاد القاهرة الدولي رقم 3، لحضور المباراة النهائية، بعد تشجيعهم ودعمهم للمنتخب الوطني المصري، وظهورهم بالشكل الحضاري الذي يليق باسم وسُمعة الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن البطولة حققت نجاحًا كبيرًا، وكان لها صدى استثنائيًا، وحظيت بمتابعة كبيرة في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، متمنيًا دوام التوفيق للمنتخبات المصرية لكرة السلة ولاتحاد السلة المصري في قادم البطولات.

وتوّج منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، بلقب البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي، جاء ذلك بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 92-74.

يُذكر أن منتخب الأردن حصل على الميدالية البرونزية بالبطولة بعد الفوز على الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 71/67.

كان قد تأهل منتخب مصر للدور النهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي بنتيجة 77/58، بينما تأهل تونس للدور ذاته بعد الفوز على منتخب الأردن، بنتيجة 79/76 في نصف النهائي الآخر.

وتصدّر الفراعنة جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، ثم الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة 80/55.

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